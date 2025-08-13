Ankara'da Gök Taşı Gözlemi
Ankara semalarında hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim, vatandaşların dikkatini çekti. Bir kişi, gök taşı olduğu değerlendirilen bu cismi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa