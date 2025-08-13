Ankara'da Gök Taşı Gözlemi

Güncelleme:
Ankara'da akşam saatlerinde vatandaşlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü. Vatandaşlar gök taşının hareketini büyük ilgiyle izledi. Bir vatandaş, gök taşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonu kamerasına kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
