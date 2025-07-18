Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Akşam saatlerinde başlamasıyla birlikte Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, caddelerde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bazı yollarda ulaşım durdu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa