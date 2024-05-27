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Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte ilerlemeye çalışan araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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