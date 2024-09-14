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Ankara'da Giyim Mağazasından 4 Bin Lira Çalan Hırsız Yakalandı

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Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir giyim mağazasına giren hırsız, içeride kimse yokken kasadan 4 bin lira çaldı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ankara'da gözüne kestirdiği giyim mağazasına giren bir hırsız, içeride kimsenin olmadığı esnada kasadan 4 bin lira çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mamak'taki bir giyim mağazasında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, gözüne kestirdiği dükkana içeride kimse yokken girdi ve kasadan 4 bin lira para çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, hırsızın parayı aldıktan sonra hızlıca dükkandan ayrıldığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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