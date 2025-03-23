Ankara'da Giyim Mağazasında Yangın Çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir giyim mağazasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent bölgesinde bir giyim mağazasında yangın çıktı. Mağaza çalışanlarının söndürmeye çalıştığı yangın büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ANKARA