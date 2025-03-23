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Ankara'da Giyim Mağazasında Yangın Çıktı

Ankara'da Giyim Mağazasında Yangın Çıktı
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Sincan ilçesindeki bir giyim mağazasında çıkan yangın, mağaza çalışanlarının müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin zamanında gelmesiyle kontrol altına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir giyim mağazasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent bölgesinde bir giyim mağazasında yangın çıktı. Mağaza çalışanlarının söndürmeye çalıştığı yangın büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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