Ankara'da Geri Dönüşüm Atölyesinde Yangın

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Yenimahalle'de bulunan bir geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ankara'da geri dönüşüm atölyesinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir geri dönüşüm atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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