Ankara'da Gelin Alma Konvoyunda Pişti Oyunu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halindeki gelin alma konvoyunun önünü kesen damadın arkadaşları, yol ortasında pişti oynadı.

Beypazarı'nda dünya evine giren Mustafa Karaçay ve Saliha Tuncel beklemedikleri bir sürpriz ile karşılaştı. Dünya evine giren çift, konvoy halinde ilerlerken damadın arkadaşları tarafından önü kesildi. Karaçay'ın arkadaşları, kurdukları masada damat ile pişti oynamadan yolu açmayacaklarını söyledi. Pişti masasına oturan damat, bir süre arkadaşlarıyla birlikte pişti oynadı. Tamamlanan oyunun ardından damadın arkadaşları, yol ortasındaki masa ve sandalyeleri kaldırdı. - ANKARA