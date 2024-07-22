Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Gelin Alma Konvoyunda Pişti Oyunu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünya evine giren bir çiftin gelin alma konvoyu, damadın arkadaşları tarafından pişti oyunu oynanarak durduruldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halindeki gelin alma konvoyunun önünü kesen damadın arkadaşları, yol ortasında pişti oynadı.

Beypazarı'nda dünya evine giren Mustafa Karaçay ve Saliha Tuncel beklemedikleri bir sürpriz ile karşılaştı. Dünya evine giren çift, konvoy halinde ilerlerken damadın arkadaşları tarafından önü kesildi. Karaçay'ın arkadaşları, kurdukları masada damat ile pişti oynamadan yolu açmayacaklarını söyledi. Pişti masasına oturan damat, bir süre arkadaşlarıyla birlikte pişti oynadı. Tamamlanan oyunun ardından damadın arkadaşları, yol ortasındaki masa ve sandalyeleri kaldırdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beypazarı Ankara Dünya 3.Sayfa Magazin Yaşam Güncel Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title