Ankara'da gecekonduda yangın - Haberler

Ankara'da gecekonduda yangın
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'nın Altındağ İlçesinde etkili olan sağanak yağışa rağmen bir gecekondu da yangın çıktı.
Ankara'nın Altındağ İlçesinde etkili olan sağanak yağışa rağmen bir gecekondu da yangın çıktı.
Yangın, Ankara'nın Altındağ İlçesi Feridun Çelik Mahallesi 4 Cadde'deki gecekondu da meydana geldi. Henüz nedeni belirlenmeyen bir nedenle Eski Şehitler Parkı'nın kenarında bulunan gecekonduda etkili olan yağmura rağmen yangın çıktı. Yangın maddi hasarla atlatıldı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa