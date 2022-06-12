Ankara'da gecekonduda yangın - Haberler

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Ankara'da gecekonduda yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da gecekonduda yangın

Ankara'nın Altındağ İlçesinde etkili olan sağanak yağışa rağmen bir gecekondu da yangın çıktı.

Ankara'nın Altındağ İlçesinde etkili olan sağanak yağışa rağmen bir gecekondu da yangın çıktı.

Yangın, Ankara'nın Altındağ İlçesi Feridun Çelik Mahallesi 4 Cadde'deki gecekondu da meydana geldi. Henüz nedeni belirlenmeyen bir nedenle Eski Şehitler Parkı'nın kenarında bulunan gecekonduda etkili olan yağmura rağmen yangın çıktı. Yangın maddi hasarla atlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ Ankara 3. Sayfa Haberler

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