Ankara'da gece saat 04.30'da bir iş yerine hırsızlık için giren şüpheli yakalandı

Ankara'da gece saat 04.30'da bir iş yerine hırsızlık için giren M.D., Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Piyade Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saat 04.30'da bir iş yerine hırsızlık yapmak için giren M.D., Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. M.D. işlemlerinin yapılmasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecek.

Bunun yanı sıra M.D.'nin sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. - ANKARA