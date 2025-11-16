Haberler

Ankara'da Gece Kulüplerine Fuhuş ve Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı

Güncelleme:
Ankara'da bazı gece kulüplerinde fuhuş ve dolandırıcılık yapıldığı iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Mekanlarda yaşanan dolandırıcılık yöntemleri de ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı gece kulüplerinde "fuhuş ve dolandırıcılık" yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı gece kulüplerinde "fuhuş ve dolandırıcılık" yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın koordinesinde Ankara Asayiş Ahlak Büro araştırmaları derinleştirdi. Müşteki ve tanık beyanları alınarak, kamera kayıtları izlendi. Yoğun denetimler ve takip sonrasında Kızılay'da 4 mekana Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılık Şubeleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınarak, iş yerleri kapatıldı.

"Batakhane" olarak bahsedilen mekanlarda "çat çat" tabiri ile dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Mekanlarda çalışan bazı kadınların internet üzerinden tanıştıkları erkekleri 'sevgiliymiş gibi' kandırarak para aldıkları, paranın bir kısmını işletmeye verdikleri tespit edildi. 'Baltuzağı' ve 'Balkız' olarak anılan kadınların sık sık mekan değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere karşı izlerini kaybettirdiği belirlendi. - ANKARA

