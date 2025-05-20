Ankara'da Galerici Kavgasında Silahlı Yaralanma

Ankara'da Galerici Kavgasında Silahlı Yaralanma
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Sincan ilçesinde bir kişi, galerici olan Ş.Y.'yi sol bacağından silahla yaraladı. Yaralı kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayla ilgili F.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi sol bacağından silahla yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Sincan ilçesinin İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı F.K. (39), Ş.Y.'yi (46) sol bacağından silahla yaraladı. Saldırgan F.K. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahı ile yakalandı. Silahla yaralanan Ş.Y.'nin ise hayati tehlikesi yok. Aynı zamanda F.K. ve Ş.Y.'nin galerici olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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