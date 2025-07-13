Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 11 İş Yeri Mühürlendi

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 iş yeri mühürlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu'nun başlattığı soruşturma sonucu Ankara Asayiş Ahlak Büro "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu kapsamında çalışma başlattı. 22 şüphelinin söz konusu suçu işlediklerini tespit edildi. 2 otel 1 telebar 1 masaj salonu soruşturmaya dahil edildi. Ahlak Büro'nun düzenlediği operasyon ile söz konusu yerlerin sahipleri, işletme müdürleri, çalışanları gözaltına alındı. Mağdurlar, otel görevlilerin konaklama başına pay aldığını iddia etti. Telebar çalışanları da vestiyer parası adı altında komisyon aldığı tespit edildi. Fuhuşla Mücadele Komisyonun aldığı karar gereğince fuhuş yaptığı tespit edilen 11 iş yerine mühür vuruldu. 40 mağdur kadın fuhuş ağından kurtarıldı. - ANKARA