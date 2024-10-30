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Ankara'da Fuhşa Aracılık Eden 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da Fuhşa Aracılık Eden 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ankara'da düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 3 kişinin yanı sıra 10'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 16 kadın kurtarıldı.

Ankara'da fuhşa aracılık ettiği tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderilirken 10'u yabancı uyruklu toplam 16 mağdur kadın kurtarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde çalışma başlatıldı. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İki eğlence mekanı ve bir otele icra edilen operasyonda aralarında işletme sahipleri, müdürler ve çalışanların da bulunduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturma kapsamında aynı suçu işlediği tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi daha cezaevine gönderildi. Diğer şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken operasyon düzenlenen mekanların ticari faaliyetlerin durdurulduğu aktarıldı.

10'u yabancı uyruklu 16 mağdur kadın kurtarıldı

Operasyonda fuhşa zorlanan 10'u yabancı uyruklu toplam 16 mağdur kadının kurtarıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa ankara Hukuk Suç

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