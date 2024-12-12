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Ankara'da Fuhşa Aracılık Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı, 20 Kadın Kurtarıldı

Ankara'da Fuhşa Aracılık Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı, 20 Kadın Kurtarıldı
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Ankara'da düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık eden 6 kişi gözaltına alınırken, 20'den fazla mağdur kadın kurtarıldı. Operasyonda çeşitli otel müdürleri ve çalışanlarının da yer aldığı şüphelilerin yakalandığı bildirildi.

Ankara'da fuhşa aracılık ettiği belirlenen 6 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, 20'den fazla fuhuş mağduru kadın kurtarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde şüpheli 6 kişi ile 4 otel belirledi. Teknik ve fiziki incelemelerin ardından icra edilen operasyonda, aralarında otel müdürleri ve çalışanlarının yer aldığı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, bahse konu otellerin ise ticari faaliyetleri sonlandırıldı. Operasyonda fuhşa zorlandığı tespit edilen 20'yi aşkın mağdur kadın da kurtarıldı. Mağdurların ifadelerinde otel görevlilerine her konaklama için para verdiklerini söyledikleri öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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