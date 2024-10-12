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Ankara'da Freni Boşalan Kamyonun Kazası

Ankara'da Freni Boşalan Kamyonun Kazası
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Kahramankazan ilçesinde freni boşalan bir kamyon, önce bir araca çarptı, ardından bir evin istinat duvarına vurdu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde freni boşalan kamyon, önce bir araca çarptı ardından bir evin istinat duvarına vurarak durabildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Kahramankazan'ın Sancar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, freni boşalan kamyon önündeki araca çarptı. Araç yoldan çıkarak boş bir arazide durabildi. Freni boşalan kamyon ise bir evin istinat duvarına çarparak durdu. Kamyon çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yattı. Şans eseri olayda hiçbir vatandaş yaralanmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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