Ankara'da freni boşalan kamyon 4 araca çarparak devrildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde freni boşalan bir kamyon 4 araca çarparak devrildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde Buhara Caddesinden Ata Cadde istikametine hareket halinde olan S. T.'nin kullandığı 06 JVC 69 plakalı kamyonun freni boşaldı.

Freni patlayan kamyonet Buhara Caddesi üzerinde bulunan 42 AOM 661, 06 FL0 935, 06 LM 005 ve 06 J 1572 plakalı 4 araca çarptı. Kontrolden çıkan kamyon Ata Caddesi Maden Sokak kavşağında bulunan No 1 sayılı binanın bahçe duvarına çarparak yan yattı. Kazada maddi hasar meydana gelirken can kaybı olmaması sevindirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA