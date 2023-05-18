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Ankara'da fırtınada bir binanın dış kaplaması soyuldu

Ankara'da fırtınada bir binanın dış kaplaması soyuldu

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da dün etkili olan fırtına ve sağanak yağışta bir binanın dış kaplaması soyuldu.

Ankara'da dün etkili olan fırtına ve sağanak yağışta bir binanın dış kaplaması soyuldu.

Ankara'yı dün öğleden sonra etkisi altına alan fırtınada cami minareleri yıkıldı, binaların çatıları uçtu. Yenimahalle'de bir binanın ise dış kaplaması soyuldu. Bu durumu görüntüleyen bir vatandaş, "Deprem olsa ne olur" diyerek tepkisini dile getirdi. Binadaki hasar vatandaşın kamerasına yansıdı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına Ankara 3. Sayfa Haberler

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