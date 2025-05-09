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Ankara'da Fırtına Tabela Savurdu

Ankara'da Fırtına Tabela Savurdu
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Ankara'da aniden etkisini gösteren fırtına, Kızılay'daki bir giyim mağazasının tabelasını caddeye savurdu. Olayda kimsenin bulunmaması olumsuz bir durumu engelledi. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Ankara'da etkili olan fırtına Kızılay'da bulunan bir mağazanın tabelasını caddeye savurdu.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Faruk Ekin isimli giyim mağazasında meydana geldi. Ankara'da aniden etkisini gösteren fırtına ve yağışın etkisiyle mağaza zincirinin Kızılay Meydanı'nda bulunan dükkanının tabelası düştü. Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması olumsuz bir durumun önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek ikinci bir kaza durumuna karşı önlem aldı. Yere düşen tabela parçaları mağaza çalışanları tarafından temizlendi.

Fırtınaya yakalanan ve olayı gören Nezaket İyigün isimli vatandaş, "Bir fırtına koptu. Şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Fırtınadan dolayı da burası uçtu. Bu kadar gördüm, başka bir şey görmedim. Dükkan sahibi 'içeri girin hanımefendi' dedi. Ben de içeri girdim. Valla doğal afet. Çünkü bu bir fırtına, yağmur. Yapı hatası olabilir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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