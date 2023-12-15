Ankara'da Fırtına Nedeniyle İnşaat Kazası: 2 Stajyer Hayatını Kaybetti

Ankara'da 15 Ağustos 2022 tarihinde şiddetli fırtına nedeniyle inşaatta perde kalıpların üzerlerine düşmesi sonucu 2 stajyerin hayatını kaybettiği 1'inin ise yaralandığı olaya ilişkin 4 sanık hakkında dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2022'de Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde bulunan inşaatta, saat 16.15 sıralarında çıkan rüzgar nedeniyle zemine sabitlenmemiş olan perde kalıpların devrilmesi sonucu stajyerler Taha Öztürk'ün olay yerinde, Emre Çetin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği; Ege Kıratlı'nın ise yaralı kurtulduğu anlatıldı.

İddianamede, firmanın proje müdürü Sinan K., taşeron firmanın işveren vekili İnan Y., aynı firmada çalışan Bayram Y.'nin birinci derecede; inşaat mühendisi Alpcan E. ikinci derece, iş güvenliği uzmanı Emrah A.'nın ise üçüncü derece kusurlu oldukları belirtildi.

İddianamede, Ankara Valiliğinin resmi internet sitesinde olay günü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklar beklendiği, buna karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair bildiri yayınlandığı bilgisine yer verildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Yücel, betonun altında kalanlar stajyerlerin kendi gözetiminde olmadığını anlattı.

Sanık Sinan K. de inşaat mühendisi olduğunu ilgili projenin müdürü olduğunu anlatarak, "Olay günü ofisteydim. Ani şekilde gelişen rüzgar sonrası inşaatta kalıbın devrildiği bilgisini almamız üzerine olay yerine gitmeye çalıştık. Ancak rüzgar fazla olduğu için gecikmeli şekilde çıkabildik. Üzerimize düşen yasal sorumlukları yerine getirdik. Ayrıca olayın meydana geldiği yer taşeron firmanın sorumluluk sahasıdır" dedi.

Sanık Alpcan E., olay anına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Saat 16.00 sıralarında ani bir rüzgar çıktı. Yanımdaki arkadaşlar üzerimize bir şey düşmesin diye beni kenara çektiler. Yaklaşık 1-2 dakika sonra bağırma sesleri duydum. Sesin olduğu yere gittiğimizde kalıbın düştüğünü gördüm. Kalıp ağır için kaldıramadık. Daha sonra vinç yardımıyla kaldırdığımızda, 3 kişinin kalıbın altında kaldığını gördük."

"Olayın olduğu yer, tehlikeli alan olarak geçmektedir"

Sanık Alpcan E., "Perde kalıpların temizliği yapıldıktan ve içlerine beton döküldükten sonra bulundukları yere sabitlenirler. Mağdurların üzerlerine devrilen kalıbın henüz temizliği yapılmaması nedeniyle sabitlenememişti. Bu sabitlemeyi yapma görevi taşeron firmaya aittir. Olayın olduğu yer, tehlikeli alan olarak geçmektedir. Stajyer Emre Çetin bana mesaj atarak 'Gelebilir miyiz? diye sordu. Ben de 'Gelin' dedim. Sonra 3 stajyer olay yerine geldi. Ege ve Taha'yı ilk kez orada gördüm" diyerek sözlerine devam etti.

Olayda sorumluluğunun olmadığını savunan Akyol, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

'15 yıla kadar hapis talep edildi'

İddianamede sanıklar hakkında, Öztürk ve Çetin'in ölümüne, Kıratlı'nın ise yaralanmasına neden olmak suretiyle, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - ANKARA