Ankara'da FETÖ Üyesi Yakalandı

Ankara polisinin düzenlediği operasyon sonucu 6 yıldır aranan FETÖ üyesi şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada FETÖ Terör örgütü mensubu olan ve 6 yıldır aranan Bünyamin B., yapılan çalışmalar neticesinde Sincan'da saklandığı adreste yakalandı. Bünyamin B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan FETÖ mensubu Bünyamin B.'nin örgüt içerisinde 'emniyet mahrem sorumlusu, bylock kullanıcısı ve örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda' olduğu öğrenildi. - ANKARA