Ankara'da FETÖ/PDY üyesi polis memuru yakalandı

Ankara'da "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma" suçundan aranması bulunan polis memuru Y.V. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Y.V., burada işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma" suçundan araması bulunan polis memuru Y.V.'yi Ankara'nın Mamak ilçesinde yakaladı. 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firarda olduğu tespit edilen Y.V.'nin 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edildi. Alınan ifadelerde hakkında beyan bulunduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı belirlendi.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA