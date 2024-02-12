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Ankara'da FETÖ/PDY Üyesi Eski Asker Yakalandı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde FETÖ/PDY üyesi eski asker, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı. E.E. isimli şahsın 15 Temmuz 2016'da Atatürk Havalimanı ve kulesini işgal etmeye çalışan askerlerden olduğu belirlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde FETÖ/PDY üyesi eski asker, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen E.E., saat 14,30 sıralarında emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda Polatlı ilçesinde yakalandı. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası ile arandığı tespit edilen E.E.'nin 15 Temmuz 2016'da Atatürk Havalimanı ve kulesini işgal etmeye çalışan askerlerden olduğu belirlendi. Adli makamlara sevk edilen E.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Havalimanı Polatlı Ankara Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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