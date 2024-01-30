Ankara'da FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara'da eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara'da eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA