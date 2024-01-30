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Ankara'da FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara'da eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara'da eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Başsavcılığı Ankara Terör Soruşturma Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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