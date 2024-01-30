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Ankara'da FETÖ-PDY şüphelilerine gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 FETÖ-PDY silahlı terör örgütü şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, devam edildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Başsavcılığı ByLock Terör Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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