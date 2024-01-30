Ankara'da FETÖ-PDY şüphelilerine gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 FETÖ-PDY silahlı terör örgütü şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, devam edildiği belirtildi. - ANKARA