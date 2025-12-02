Haberler

Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 21 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Operasyon Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 6 ilde gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; ilgili Bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 9'u aktif, 6'sı istifa, 1'i emekli, 5'i ihraç olmak üzere toplam 21 şüphelinin Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
