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Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 12 şüpheli, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen toplam 12 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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