Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 12 şüpheli, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen toplam 12 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA