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Ankara'da FETÖ/PDY ByLock Kullanıcılarına Gözaltı Kararı

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Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 5 şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi. Ankara'daki ByLock kullanıcısı şüpheliler için gözaltı kararı verilirken, yakalanmalarına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara ByLock Terör Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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