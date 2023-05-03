Ankara'da FETÖ operasyonları: 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik icra edilen 2 farklı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasında yer aldıkları anlaşılan; bir şüphelinin örgütün Ankara İli çerisinde sözde 'Eyalet Muhasebeciliği' yaptığı ve HTS çalışması sonucu başkasına ait GSM hattı üzerinden Bylock kullanıcısı olduğu, diğer bir şüphelinin hakkında örgütün 'Bölge İmamı' olduğu yönünde teşhislerin bulunduğu, bir diğer şüphelinin ise HTS çalışması sonucu başkasına ait GSM hattı üzerinden örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edildi. Söz konusu şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

Yakalama kararı bulunan 13 FETÖ mensubu gözaltına alındı

Bir diğer operasyonda ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen ve haklarında yakalama emri çıkarılan 14 firari şüpheli, sanık ve hükümlünün, Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan çalışmalarda 13 firari şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmaların ise sürdürüldüğü aktarıldı. - ANKARA