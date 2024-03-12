Ankara'da feci kaza: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti

Ankara feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti

- Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yoldan çıkan transmikser park halindeki 7 araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Edilen bilgilere göre kaza saat 17: 30 sıralarında meydana geldi. İstanbul yolu üzerinde seyir halinde olan transmikser kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç park halinde bulunan 7 araca çarptı. Çarptığı otomobilleri sürükleyen mikser 2 aracı altına alarak durabildi. Araçların içinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı ulaşıma kapanan yol kazanın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.