Ankara'da Feci Kaza: Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ankara'da kaza sonrası aracından inen kamyonet sürücüsü otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer araçlardaki 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ankara- Eskişehir Karayolu Polatlı yönünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki kamyonete arkadan gelen bir otomobil çarptı. Durumu kontrol etmek için kamyonetinden inen sürücüye o esnada yoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kamyonet sürücüsünün cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazaya karışan diğer araçlardaki 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA