Ankara'da farklı suçlardan aranan 406 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 4-10 Nisan tarihleri arasında icra edilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 406 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 4-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda farkı suçlardan aranması bulunan 406 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında "karşılıksız yararlanma" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K., "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.O., 13 ayrı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y., "kasten yaralama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. ve "silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan aranan M.M.Y.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA