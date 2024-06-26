Ankara'da Fabrikadan 400 Bin Liralık Bakır Kabloları Çalan 3 Kişi Kaçtı
Ankara'da bir fabrikada istiflenmiş 400 bin lira değerindeki bakır kabloları çalan 3 kişi, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlar, minibüsle olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.
Ankara'da 3 kişi, bir fabrikada istiflenmiş 400 bin lira değerindeki bakır kabloları minibüse yükleyerek kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Kahramankazan'daki bir fabrikada meydana geldi. İstiflenmiş bakır kabloların olduğu yere minibüsle yanaşan 3 kişi, dakikalar içinde 400 bin liralık kabloyu araçlarına yükleyip fabrikadan ayrıldı. Hırsızlık anı ise fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA