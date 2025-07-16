Ankara'da Fabrika Deposunda Yangın Çıktı
Etimesgut'ta bir fabrika deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Ankara'da bir fabrikanın deposunda yangın çıktı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Etimesgut'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir fabrika deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa