Ankara'da Fabrika Deposunda Yangın Çıktı

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Etimesgut'ta bir fabrika deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'da bir fabrikanın deposunda yangın çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Etimesgut'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir fabrika deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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