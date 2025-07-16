Ankara'da Fabrika Deposunda Yangın Çıktı

Ankara'da bir fabrikanın deposunda yangın çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Etimesgut'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir fabrika deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA