Ankara Valiliği: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından F-16 tipi uçaklarla planlı bir uçuş faaliyeti icra edilecektir"

Güncelleme:
Ankara Valiliği, bugün F-16 tipi askeri uçaklarla gerçekleştirilecek planlı uçuşlar sırasında ses hızının aşılabileceğini ve çevrede yüksek ses duyulabileceğini duyurdu.

Ankara Valiliği, bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti icra edileceğine dikkat çekerek uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulmasının mümkün olduğu vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti icra edilecektir.

Söz konusu faaliyet, 11.05-12.05 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup; uçakların, Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında uçuş yapmaları planlanmaktadır.

*Uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulması mümkündür.*

Bahse konu faaliyet tamamen planlı, kontrollü ve emniyetli olup, görev tamamlandıktan sonra uçaklar kendi meydanlarına dönüş yapacaktır." - ANKARA

