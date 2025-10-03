Ankara'da Eylül Ayında 35 Terör Operasyonu: 114 Gözaltı, 42 Tutuklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, eylül ayı boyunca il genelinde icra edilen 35 terör operasyonunda yakalanan 114 şüpheliden 42'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin (Yunuslar) eğitimini başarıyla tamamlayan 78'i erkek 7'si kadın personel mezun oldu. Yenimahalle'de yer alan Ankapark'ta düzenlenen mezuniyet töreni ile sorumlu oldukları bölgelerde görev almaya başlayan 85 polisle birlikte Başkentteki motosikletli polis sayısı 394'ye yükseldi. Törene katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, mezun polislere başarı dileklerinde bulunarak, "Asayiş ordumuza yeni, taze ve dinamik bir ekip daha kazandırıyoruz. 85 kişiden oluşan son dönem eğitimi başarıyla geçti. Arkadaşlarımız çok ciddi ve özverili bir eğitim sonucu, kendinden önce mesleğini icra etmeye başlayan meslektaşlarıyla birlikte Ankara'nın huzuruna huzur katıp hizmet edecekler" dedi.

"Eylül ayında farklı suçlardan aranan toplam 3 bin 750 kişi yakalandı"

Başkentte eylül ayında polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "Eylül ayı içerisinde Ankara genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın farklı suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında 20 yıl ve üzerinde hapis cezasıyla aranan 32 kişi, 10 yıl ve üzerinde hapis cezasıyla aranan 74 kişi, 5 ila 10 yıl hapis cezasıyla aranan 155, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan bin 42 ve ifadeye yönelik aranan 2 bin 267 kişi olmak üzere toplam 3 bin 570 kişi yakalanmıştır" dedi.

Kaçak göçle mücadeleyle ilgili konuşan Vali Şahin, "Düzensiz göçle mücadelede eylül ayında yapılan çalışmalarda kimlik kontrolü yapılan 7 bin 18 göçmenden 132'si hakkında gerekli işlemler yapıldı" ifadelerine yer verdi.

"Trafik denetlemelerinde Ankara'da geçen yıla oranla yüzde 48 oranında artış yaşandı"

İcra edilen trafik denetimleri hakkında konuşan Vali Şahin, "Çalışmalar neticesinde trafik denetlemelerinde Ankara'da geçen yıla oranla yüzde 48 oranında artış yaşandı. Denetimlerde kurallara uymayanlara ciddi yaptırımlar uygulanmaya devam ediliyor" diye konuştu.

"Eylül ayında yapılan 35 terör operasyonunda gözaltına alınan 114 şüpheliden 42'si tutuklandı"

Siber, organize suç örgütleri, narkotik suçlar ve terörle mücadele konularına da değinen Vali Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

"Eylül ayında siber suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalarda 2 bin 802 hesapta suç unsuru tespit edildi. Yasa dışı bahis, kumar ve bilişim alanlarında 14 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 74 kişiden 20'si tutuklandı. Organize suç örgütlerine yönelik eylül ayında yapılan 4 operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı. Etkin çalışmalar sonucunda da söz konusu 4 suç örgütü çökertildi. Narkotik suçlarla mücadelede ise 929 olaya müdahale ya da operasyon çerçevesinde gözaltına alınan bin 627 kişiden 178'i tutuklandı, 123 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Farklı türde 81 kilogram uyuşturucu madde ile bir milyon 750 bin 919 adet sentetik ecza ve 351 kök kenevir ele geçirildi. Terörle mücadelede eylül ayında 35 operasyon yapıldı. 114 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 42'si tutuklandı, 24'ü adli kontrolle serbest bırakıldı" dedi.

"Yeni 85 personelin katılımıyla toplam sayımız 394'e yükselmiştir"

Törende konuşan Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise "Motosikletli Polis Timlerimiz, aldıkları özel eğitimle her türlü acil duruma anında müdahale ederek, halkımızın huzur içinde yaşaması için en zorlu şartlarda büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Hızları, üstün hareket kabiliyetleri ve dar sokaklarda dahi engel tanımayan yapılarıyla, şehir hayatının en yoğun ve karmaşık anlarında bile olay yerine ilk ulaşan güvenliğin görünür kalkanıdır. Her an tetikte olan yunuslar, sadece hızlı müdahalelerle değil, sokaklarda ki varlıklarıyla da suç oranını azaltan caydırıcı bir güçtür. Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan personel sayımız, 2 aylık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan 78'i erkek, 7'si kadın olmak üzere toplam 85 personelin katılımıyla 394'e yükselmiştir. Bu artışla birlikte meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilecek, aranan ve şüpheli şahısların yakalanmasında daha etkin olunacak, suça ve suçluya fırsat vermeden suç oranları kararlılıkla düşürülecektir" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Ankara İl Emniyet Müdürü Dinç ve Vali Şahin'in konuşmalarıyla devam etti. Program, konuşmaların ardından yunus polislerinin gösterisiyle tamamlandı. Törende Vali Şahin ile İl Emniyet Müdürü Dinç'in yanı sıra Ankara İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız da yer aldı. - ANKARA