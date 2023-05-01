Ankara'da evinin önünde vurulan şahıs ağır yaralandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sezdirmez Sokakta bulunan evinin önünde Mert Can G. isimli vatandaşa bir araçta kimliği henüz belli olmayan şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda Mert Can G. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA