Evinin balkonunu kenevir serasına çevirdi - Haberler

Evinin balkonunu kenevir serasına çevirdi

ANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde esrar yetiştirilen eve gerçekleştirilen operasyonda 2899 gram esrar maddesi ele geçirildi. Baskında bir kişi gözaltına alındı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalarda; Ö.Y. isimli şahsın evinin balkonunda esrar elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği ve elde ettiği esrar maddesini sattığı şeklinde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine; İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca eşzamanlı olarak yapılan aramalarda; özel yapılmış sera ve balkonda bulunan saksılar içerisinde esrar elde etmek amacıyla yetiştirilmekte olan 20 kök kenevir bitkisi ile çeşitli kaplara konulmuş halde toplamda 2899 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.Y. yarın adli makamlara sevk edilecek.