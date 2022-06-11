Ankara'da etkili olan fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu - Haberler

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Ankara'da etkili olan fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da etkili olan fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu

Ankara'da etkili olan fırtına sebebiyle bir aracın üstüne ağaç devrildi.

Ankara'da etkili olan fırtına sebebiyle bir aracın üstüne ağaç devrildi.

Ankara'da öğleden sonra başlayan yağmur beraberinde fırtınayı getirdi. Bazı bölgelerde etkili olan fırtınadan dolayı araçların üzerine ağaç devrilirken olayda sadece maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Cinnah Caddesi'nde yaşanan olayda park halindeki bir aracın üzerine devrilen ağaç araçta büyük maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen ekipler ağacı keserek ezilen aracı kurtardı. Olayda can kaybı yaşanmadı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına Ankara 3. Sayfa Haberler

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