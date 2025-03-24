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Ankara'da Esnaf Kavgası: 7 Yaralı

Ankara'da Esnaf Kavgası: 7 Yaralı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde elektrikçi ve mermerci esnaf arasında çıkan kavgada 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden esnaflar arasındaki çatışmayla ilgili tahkikata başladı.

Ankara'da elektrikçi ve mermerci iki komşu esnaf bilinmeyen bir nedenden dolayı birbirine sopa, levye ve tornavidalar ile saldırdı. Kavgaya karışan 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtinde elektrikçi ve mermerci iki komşu esnaf bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. İki ayrı dükkan çalışanlarının birbirlerine sopa, levye ve tornavidalarla saldırdıkları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kavganın iki ayrı dükkanda çalışan R. E. Ş, F. Ş, A. Ş ile R. Ü, A. Ü., A. T, A. B arasında yaşandığı öğrenildi. Olayda şahıslar, hafif bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin tahkikatının devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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