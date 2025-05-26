Ankara'da Esnaf, Dolandırıcısını Darp Etti

Ankara'da Esnaf, Dolandırıcısını Darp Etti
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Elmadağ ilçesinde bir esnaf, yıllar önce dolandırıldığı şahsı otobüste görünce sinirlerine hakim olamayarak vurdu. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, bir esnafın kendisini yıllar önce dolandıran şahsı karşılaştığı otobüste darp ettiği iddia edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddialara göre, Elmadağ'da bir esnaf 2018 yılında bir şahıs tarafından dolandırıldı. Aradan geçen 7 yılın ardından bindiği dolmuşta kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahısla karşılaşan esnaf, dolmuşta şahsı darp etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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