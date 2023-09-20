Ankara'da Eski Eşini Bıçakla Katleden Zanlı Yakalandı

Ankara'da eski eşini bıçakla öldüren zanlı, aynı olayda yanındaki adamı da silahla vurarak öldürmüştü. Zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da eski eşini bıçakla katlettikten sonra onun yanındaki adamı da silahla vurarak öldüren zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Altındağ'da 15 Eylül akşamı eski eşi Banu Satılmış'ı (30) bıçakladıktan sonra Satılmış'ın yanında bulunan Emre Helvacı'yı (37) tabancayla öldüren Serkan Ö., kaçarak kayıplara karıştı. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serkan Ö.'nün Altındağ'daki evinde saklandığını belirledi. Harekete geçen ekipler, cani kocayı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. - ANKARA