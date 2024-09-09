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Ankara'da Eski Eşin Kocasını Pompalı Tüfekle Vuran Şahıs Kaçtı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, eski eşinin kocasını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından polis çalışma başlattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, eski eşinin kocasını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

İddialara göre, Altındağ ilçesinde eski eşinin evine gelen şahıs, ağaç dallarının altına saklanarak, eski eşinin evlendiği Ramazan İşler'in evden çıkmasını bekledi. Şahıs, evden çıkan İşler'i pompalı tüfekle kalçasından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

"Kocamı vurdular diye bağırıyordu"

Ses duyunca köpeklere ateş edildiğini zannederek evden çıktığını söyleyen anne Güllüşah İşler, "Gelinimin sesini duyup çıktım. 'Kocamı vurdular' diye bağırıyordu. Silah sesi duyunca köpekleri vurdular sandım başta. Gelinin sesini duyunca çıktım. Bir baktım oğlumla gelinim yerde. Battaniye ve yastık getirdim yere yatırdılar yüzüstü. Baldırı parçalanmıştı, rengi sararmıştı. Sadece adamın kaçışını gördüm. Dalların altında saklanmış. Gelinimin eski kocasıydı. Rahat vermiyordu. Bir defa daha yaralama olayı oldu, karakolluk oldular" diye konuştu.

"Geldiğimde bir kişi yerde yatıyordu, bir kişi de koşarak kaçıyordu"

Olay anında mahalledeki berberde oturan ve silah seslerinin ardından olay yerine gelen Fırat Reis ise, "Bağrışma duydum. Okuldan çıkan öğrencilerin sesleridir dedim ama daha sonra silah sesi duydum. Silah sesinin geldiği yere doğru koşmaya başladım. Geldiğimde bir kişi yerde yatıyordu, bir kişi de koşarak kaçıyordu. Yaralanan kişinin yanına gittim. Üst kalça kısmından yaralı olduğunu gördüm. Daha sonra ambulansı ve polisi aradık" şeklinde konuştu.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altındağ 3-sayfa ankara Güncel Polis

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