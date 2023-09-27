Ankara'da Eşini Taciz Eden Zanlı Yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı. Yaralı tedavi altına alınırken, polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Zanlı ifadesinde olayın sebebini açıkladı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beşikkaya Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.K. Ankara Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis şüpheli Ö.K'yi olayı gerçekleştirdiği tahmin edilen tabanca ile kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin ifadesinde E.K'nin, eşini telefon mesajı ile taciz ettiğini bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.