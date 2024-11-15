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Ankara'da Eşini Öldüren Polis Memuru ve Karısının Cenazesi Aynı Anda Kılındı

Ankara'da Eşini Öldüren Polis Memuru ve Karısının Cenazesi Aynı Anda Kılındı
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Ankara'da polis memuru Kenan Karadeniz, eşini öldürdükten sonra intihar etti. Çiftin cenaze namazı, çocuklarının isteği üzerine aynı anda kılındı ve naaşları aynı yere defnedildi.

Ankara'da eşini öldürüp intihar eden polis memuru ve karısının cenaze namazı çocuklarının isteği üzerine aynı anda kılınırken, naaşları da yine çocuklarının isteği üzerine aynı yere defnedildi.

13 Kasım akşamı Altındağ'daki polis lojmanlarında meydana gelen olayda polis memuru Kenan Karadeniz, eşi Şükriye Karadeniz'i beylik tabancasıyla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. Çift için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Çiftin cenazeleri, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiftin cenaze namazının aynı anda kılınması ve aynı yere defnedilmesinin ise çocuklarının isteği nedeniyle olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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