Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Eşini Öldüren Bekçi Aynı Silahla İntihar Etti

Son Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Abone Ol

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir bekçi, eşini beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Ankara'da eşini beylik tabancasıyla öldüren bekçi, aynı silahla intihar etti.

Mamak ilçesi NATO Yolu Caddesi 35 numaradan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı mahalle bekçisi İ.Ö.K. ve eşi A.N.K'nin cansız bedenleriyle karşılaştı.

İncelemede eşini tabancayla öldüren İ.Ö.K'nin aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

İntihar Ankara Cinayet 3. Sayfa Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title