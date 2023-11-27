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Ankara'da Eşini Öldüren Bekçi Aynı Silahla İntihar Etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir bekçi, eşini beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.