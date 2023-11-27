Ankara'da Eşini Öldüren Bekçi Aynı Silahla İntihar Etti
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir bekçi, eşini beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Ankara'da eşini beylik tabancasıyla öldüren bekçi, aynı silahla intihar etti.
Mamak ilçesi NATO Yolu Caddesi 35 numaradan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı mahalle bekçisi İ.Ö.K. ve eşi A.N.K'nin cansız bedenleriyle karşılaştı.
İncelemede eşini tabancayla öldüren İ.Ö.K'nin aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa