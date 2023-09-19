Ankara'da Eşini Öldüren Adam Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Ankara'da tartıştığı eşi Bahar Bengü'yü bıçaklayarak öldüren Halil Bengü hakkında savcı, ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis talep etti. Bengü, eşinin kızını da yaralamıştı.

ANKARA'da tartıştığı eşi Bahar Bengü'yü (51) bıçaklayarak öldürüp, onun ilk evliliğinden olan kızı M.B.'yi de (25) yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Halil Bengü (65) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis talep etti.

Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde 11 Kasım'da Halil Bengü ile eşi Bahar Bengü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Bengü, mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdü, evde bulunan eşinin ilk evliliğinden olan kızı M.B.'yi de yaraladı. Halil Bengü, daha sonra aldığı maket bıçağıyla elini ve boynunu keserek kendisine zarar verdi. Gözaltına alınan Halil Bengü, tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle sanık hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, maktulün kızına yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar ve 'hakaret' suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Bengü, ölen Bahar Bengü'nün çocukları ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, mütalaayı açıklayarak, Bahar Bengü ve Halil Bengü'nün evde tartışmaya başladığını ve maktulün bedeninde öldürücü 9 kesici delici alet yarası olduğunun belirlendiğini aktardı. Savcı, sanığın 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, maktulün kızına yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar ve 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, olayda haksız tahrik unsurlarının oluşmadığını belirtti.

Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep eden sanık ve avukatının talebi kabul edilerek, duruşma ertelendi.