Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Engelli Rolü Yapan Kişi Akülü Sandalyeyle Marketten Ürün Çaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir kişi, akülü sandalye kullanarak engelli rolü yaparak bir marketten ürün çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın ürünleri çaldıktan sonra marketten ayrıldığı görülüyor.

Ankara'da akülü sandalyeye binerek engelli rolü yapan bir kişinin, girdiği zincir marketten ürün çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mamak'taki bir zincir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, akülü sandalye ile girdiği markette engelli rolü yaparak ürün çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, görüntülerde zaman zaman ayağa kalkan hırsızın ürünleri çaldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Engelliler Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel ankara Suç

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

 Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt

 Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin'in ablası için düğmeye bastı

Savcılık, Narin'in ablası için kritik adımı attı
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a mı geliyor? Filistin Ürdün maçı CANLI izle! (FULL HD) Filistin Ürdün maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Narin amcası kim? Narin amcası Salim Güran kimdir? Filistin Ürdün maçı hangi kanalda? Filistin Ürdün maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kerem Aktürkoğlu Benfica maçı ne zaman, CANLI izleme linki var mı? Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? 10-11 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 10 Eylül Salı bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 10-11 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi! 10-11 Eylül Sarıyer, Esenler, Kadıköy, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
title