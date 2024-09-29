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Ankara'da Emlak Ofisine Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Emlak Ofisine Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde emlak ofisine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Saldırının arkasındaki nedenin alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da silahla emlak ofisine saldırarak 1 kişiyi yaralayan kar maskeli 2 şüpheli düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül tarihinde saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir işletmeye motosikletle gelen iki silahlı saldırgan iş yeri sahibini silahla yaralayarak kaçtı. Olayın faillerini yakalamak üzere çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri yaptıkları araştırmalar sonucunda, iş yeri sahibi Ç.U.'nun E.Y.'ye araç sattığını, parasının bir kısmını aldığını, kalan kısmının ise vermemesinden dolayı tartıştıklarını belirledi. Olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin bölgeye olay gününden önce keşif yapmak için geldiğini tespit eden ekipler, U.H. ve M.Y. düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüpheliler gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Altındağ Güvenlik 3-sayfa ankara Emlak Suç

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