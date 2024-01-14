Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Elektronik Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'da bir elektronik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının sebebi ise ısıtıcıdan çıkan kıvılcımın kartonlara sıçraması.

Ankara'da bir elektronik fabrikasında ısıtıcıdan çıkan kıvılcımın kartonlara sıçramasıyla yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah 09.45'te fabrikanın ikinci katında meydana geldi. Kartların işlem gördüğü paketleme bölümünde ısıtıcıdan çıkan kıvılcım, kartonlara sıçradı. Kısa sürede yükselen alevleri gören personelr hemen fabrikayı terk etti. Üst katta meydana gelen yangın kısa sürede alt kata yayılarak kontrolden çıktı. Personelin ihbarı ile olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, tüm müdahalelere rağmen yangını kontrol altına almakta zorlanıyor. Ölü ve yaralının olmadığı yangına müdahale son hız devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Ankara İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title