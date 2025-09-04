Ankara'da Elektrikli Valizle Yolculuk
Altındağ ilçesinde bir vatandaş, elektrikli valizle trafikte yolculuk yaparken cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Samsun Yolu üzerinde gerçekleşti ve trafikte tehlike yarattı.
