Ankara'da Elektrikli Valizle Yolculuk

Güncelleme:
Altındağ ilçesinde bir vatandaş, elektrikli valizle trafikte yolculuk yaparken cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Samsun Yolu üzerinde gerçekleşti ve trafikte tehlike yarattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
